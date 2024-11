VIDEO | L’uomo, un 61enne, è morto all’ospedale Annunziata. In totale sono 16 i casi che si sono registrati nel piccolo centro alle porte di Vibo Valentia, da pochi giorni non più zona rossa

È deceduto intorno alle 20.30 di questa sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove era stato trasferito nella giornata di oggi per le complicanze della polmonite bilaterale causata dal Covid19 e dopo un periodo di ricovero nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Il coronavirus Sars-Cov2 torna a mietere vittime in Calabria, questa volta nel Vibonese. Il sesto decesso in provincia di Vibo – quando ormai la triste evenienza sembrava potersi dire scongiurata – è un 61enne di Stefanaconi, Giuseppe Meddis. Si tratta della prima persona, in paese, ad aver contratto il virus che, ad oggi, ha fatto registrare 16 casi nella piccola comunità da pochi giorni uscita dal lockdown locale dopo essere stata dichiarata Zona rossa dalla Regione. Una notizia che getta nello sgomento l’intera collettività, ancora provata dall’esperienza della pandemia, che adesso si ritrova smarrita e sconvolta per il decesso del 61enne, stimato funzionario di un’azienda specializzata nella distribuzione del gas. L’uomo lascia la moglie e due figli travolti dal dolore.

Un messaggio di cordoglio è giunto anche dall’Amministrazione comunale di Stefanaconi. «Una notizia che mai avremmo voluto comunicare: purtroppo il nostro caro compaesano Pino Meddis non ce l’ha fatta. Profondamente commossi esprimiamo tutto il nostro affetto e vicinanza alla famiglia. Riposa in pace caro Pino».