Focolaio scongiurato tra le mura del tribunale di Castrovillari. Dopo l'accertamento di due cancellieri positivi che appartengono alla sezione fallimento e alla sezione lavoro con il processamento dei primi 84 test effettuati per uno screening sul personale del palazzo di giustizia e della procura era cresciuta la paura che la struttura potesse trasformarsi in un focolaio.



Ma nella giornata di ieri l'arrivo degli esiti degli ultimi 64 tamponi effettuati su un totale di 250 ha di fatto permesso di accantonare questa paura.



Gli unici due contagi riscontrati sono quelli già noti ed in isolamento ed appartenenti a personale dell'area jonica. Ovvio però che adesso anche nel palazzo di giustizia, sanificato nei giorni scorsi, il livello di guardia si è notevolmente innalzato, attivando nuovi percorsi per l'accesso al presidio e le misure di contenimento del rischio contagio che saranno approntate per la consegna degli atti e lo svolgimento delle azioni procedurali.



L'amministrazione comunale che ha sempre supervisionato sull'andamento del contagio ha in questi giorni predisposto anche la sede che è pronta ad accogliere l'Usca comunale, invocata da tempo e per la quale sarebbe partito il reclutamento da parte dell'Asp del personale medico ed infermieristico chiamato ad occuparsi della gestione domiciliare dei pazienti covid o sospetti tali.



Sarà la sede dell'accademia dei saperi e dei sapori ad accogliere il pool territoriale che, tra gli altri servizi, effettuerà i tamponi molecolari per conto dell'Asp. Da domani invece nell'area mercatale partirà lo screening territoriale con tamponi rapidi gestito dalla Croce Rossa Italiana del comitato di Castrovillari presso la tenda della protezione civile nell'area mercatale.