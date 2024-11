Cresce il numero di contagi nella città di Castrovillari. Nella giornata di oggi, infatti, il sindaco Domenico Lo Polito ha dato comunicazione di tre nuovi casi Covid comunicati dal dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza.

Tutte persone, per fortuna, già attenzionate e messe in quarantena preventiva perchè entrate in contatto con casi positivi. Due di loro, infatti, appartengono allo stesso nucleo familiare e sono collegati ad un contatto con un caso Covid fuori regione, mentre il terzo caso registrato oggi è collegato alla donna di Frascineto, ricoverata già da giorni presso l'Annunziata di Cosenza. «Queste notizie - scrive Lo Polito - non devono preoccuparci perché tutte opportunamente monitorate, ma devono farci stare attenti perché, diversamente da quanto alcuni ritengono, il virus è presente anche nella nostra regione e la circolazione avviene con molta facilità se non teniamo alta l’attenzione».

Ma il sindaco di Castrovillari preannuncia che nella prossima settimana potrebbe crescere il numero dei contagi in quanto persone che sono da tempo in quarantena e che hanno avuto contatti con positivi di altre regioni «avvertono i sintomi» e sono monitorate presso i loro domicili in attesa di dati ufficiali. Questi fatti «servono però a far capire alcuni provvedimenti che vengono presi a livello locale o nazionale e che hanno come unica finalità quella di favorire condotte responsabili».