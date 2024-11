Tampone positivo anche per un bambino di 6 anni. Sale a 34 il numero totale dei casi nella città del Cosentino

La situazione epidemiologica in riferimento alla città di Cetraro segna, oggi, un notevole incremento del numero di casi accertati, sono 8 i soggetti positivi in più rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 34 casi positivi sul territorio comunale.

I soggetti appartengono alla stessa rete familiare. Altri due casi della stessa sono risultati positivi nella giornata di ieri. Sono state emesse 24 nuove ordinanze di quarantena preventiva rispetto a ieri mentre rimane sostanzialmente stabile il numero dei soggetti il cui esito arriverà nelle prossime giornate.

Aumento dei contagi tra i giovani

Ci sono sempre più giovani tra i nuovi positivi. Per questo motivo il sindaco Ermanno Cennamo (che nei giorni scorsi ha chiuso le scuole con un’apposita ordinanza) ha chiesto al dipartimento prevenzione di sottoporre a tampone alunni e docenti delle scuole cittadine. Anche oggi 7 degli 8 positivi sono giovanissimi, tra questi anche un bimbo di 6 anni.

Aggiornamento ore 21.20

Si è appena conclusa una riunione straordinaria della giunta comunale, allargata ai consiglieri delegati ed al Presidente del Consiglio, Giovanni Rossi, per determinarsi sulle azioni da mettere in campo.

Il sindaco Ermanno Cennamo e l’assessore alla ProCiv Carmine Quercia fanno sapere che «da lunedì i cittadini posti in quarantena avranno a disposizione medici, psicologi e mediatori familiari che avranno il compito di sostenere le famiglie. Sarà rafforzato l’orario di lavoro della Polizia Locale con turni straordinari che non graveranno sul bilancio comunale poiché rientranti nel decreto ristoro. Oltre a ciò, sarà predisposta mappatura per sottoporre a tampone alunni e docenti venuti a contatto con i soggetti positivi. Saranno rafforzati i controlli con una richiesta straordinaria di intervento da indirizzare al Prefetto di Cosenza. Preme ricordare che i casi attualmente positivi sono tutti asintomatici e che il dipartimento di prevenzione sta monitorando giornalmente la curva del contagio».

Intanto il dipartimento prevenzione ha confermato 1 nuovo caso di positività. Dunque i nuovi positivi oggi salgono a 9 per un totale di 35 casi totali.