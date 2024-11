VIDEO | Sono 1000 i tamponi messi a disposizione dal movimento civico Show Down in collaborazione con la Croce rossa italiana

Processati 60 tamponi gratuiti, di cui 6 soggetti risultati positivi. È il dato emerso dall’iniziativa voluta dal movimento Show Down in collaborazione con la Croce Rossa italiana tenuta nel piazzale antistante la sede di Rossano della Cri.

Sono 1000 i tamponi messi a disposizione dal movimento civico e, con ogni probabilità si sta pensando di aumentare il carico dei prelievi, considerata la presa d’atto di tanti cittadini necessitati, provenienti anche da aree esterne alla Sibaritide. Le problematiche non sono solo di carattere economico, ma alcuni sollevano problematiche legate alla burocrazia e alla tempistica nel poter effettuare un tampone nel sistema pubblico.

Si è proceduto in modalità "Drive Through", direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura. Ad effettuare i prelievi sono stati due medici specializzati che hanno agito secondo tutti i protocolli vigenti.

Show Down è un movimento civico, apartitico, «ha già mosso i propri passi con l’inoltro alle istituzioni di richieste di restituzione di quanto i contribuenti calabresi hanno versato senza aver avuto in cambio nulla, anzi avendo sotto gli occhi la più drammatica delle condizioni socio sanitarie e non solo.

Il movimento ha inoltre richiesto tutti gli interventi, i più urgenti, per cercare di evitare altre morti ed ha ancora, in tempi strettissimi, già fissato importanti iniziative volte a dare aiuti concreti a tutti coloro i quali versano in difficoltà.