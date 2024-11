Era in isolamento domiciliare da più giorni, perché entrata in contatto per motivi di lavoro con un caso covid, la donna di Mormanno trovata positiva all’esito del tampone disposto per lei nei giorni scorsi. A darne notizia alla collettività il sindaco Giuseppe Regina che ha rassicurato la cittadinanza comunicando che la signora era «attualmente in isolamento domiciliare» e «per fortuna non ha sintomi e sta bene».

L’amministrazione sta procedendo a «tracciare tutti i possibili contatti per sottoporli a tampone» ha detto il primo cittadino di Mormanno che in stretto contatto con l’Asp sta monitorando l’evolversi della situazione.

«Colgo l’occasione - ha aggiunto Regina - per fare appello alla responsabilità di ognuno di noi e soprattutto al rispetto delle regole. Un augurio di pronta guarigione alla famiglia che sta vivendo questo momento con estrema ansia e preoccupazione. Non faremo mancare il nostro supporto. Non c’è da allarmarsi, la situazione è sotto controllo e gli aggiornamenti saranno costanti».