Sembra che derivi dal focolaio di Casali del Manco e Celico anche il contagio registrato nei giorni scorsi all'interno della Ortopedia e Traumatologia dell'Annunziata di Cosenza.

Solo casi urgenti

Il reparto attualmente eroga in via temporanea solo i servizi sanitari urgenti, in attesa di completare le operazioni di sanificazione, dopo che un degente è risultato affetto da coronavirus. Secondo quanto si è appreso, in fase di ricovero il paziente era stato controllato attraverso l'esecuzione di un tampone rinofaringeo, con esito negativo.

Il mistero del secondo tampone

Un secondo tampone effettuato alla vigilia dell'intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto, aveva invece rilevato la presenza del Covid. L’indagine epidemiologica, avviata nell’immediatezza della scoperta, ha consentito di risalire al probabile responsabile del contagio: un visitatore proveniente dall'area della Presila, oggi zona rossa, anch'egli risultato positivo nei giorni successivi al suo ingresso in ospedale. La direzione sanitaria ha deciso di inibire in via precauzionale, l’accesso in reparto a visitatori e familiari, fino a nuove disposizioni.