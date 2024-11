Il trasferimento nell'ospedale militare del Celio nella capitale dovrebbe avvenire questo pomeriggio. Intanto è stato pubblicato il bando per individuare navi in cui i migranti sbarcati possano trascorrere la quarantena

Saranno trasferiti a Roma, nell'ospedale militare del Celio, i migranti attualmente ospitati ad Amantea. Il trasferimento dovrebbe avvenire nel pomeriggio. L'arrivo dei migranti (13 risultati positivi) sbarcati nei giorni scorsi da Roccella Jonica aveva scatenato, domenica scorsa, la protesta di alcuni cittadini, che avevano anche deciso di bloccare il traffico sulla statale 18 Tirrenica.

Bando per navi-quarantena

È stato pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il noleggio di navi da adibire a strutture provvisorie per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria di migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. Lo fa sapere il Viminale informando che "questa procedura di urgenza, che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020, si è resa necessaria dopo che la precedente gara era andata deserta".

Continua ad essere rivolta "la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e la Calabria, che in questo momento sono più esposte agli sbarchi autonomi dei migranti". Lo fa sapere il Viminale informando di aver "rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che riguarda anche le strutture di accoglienza locali, prevedendo, ove necessario, il trasferimento dei migranti sottoposti a quarantena in ospedali militari in collaborazione con il ministero della Difesa".

