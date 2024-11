Da domenica scorsa c’è un focolaio Covid nel Centro di accoglienza straordinaria di Castiglione Cosentino. 16 migranti sono risultati positivi al coronavirus e si trovano al momento in isolamento, ma ci sono altri 35 ospiti in quarantena preventiva perché sono stati a stretto contatto con i positivi.



Da quanto si apprende i 16 positivi stanno bene e sono asintomatici. Da Lunedì stazionano davanti all’ingresso del Centro alcuni operatori di un istituto di vigilanza, per verificare che nessun ospite si allontani e vìoli l’ordinanza di quarantena del Sindaco.



«Sono in contatto quotidianamente con la struttura - fa sapere il sindaco della cittadina Salvatore Magarò - assicuro che la vicenda è seguita con serietà e attenzione dall’Asp, dalla Direzione, dal Responsabile della struttura e dai suoi collaboratori che risultano negativi al tampone molecolare».