Lo ha annunciato il sindaco Angelo Catapano. In queste ore si cerca di ricostruire la filiera dei contatti con i positivi accertati

Ritornano i contagi a Frascineto. Dopo quasi un mese senza nessun nuovo caso sono stati accertati tre nuovi positivi, riconducibili al contatto di uno di loro con uno dei casi di Castrovillari. Lo ha annunciato il sindaco, Angelo Catapano, che ha così ribadito come serva attenzione e responsabilità.

«Il decreto di Natale avrebbe dovuto farci capire che la situazione è ancora precaria e che le riunioni natalizie, tra familiari o tra amici, non avrebbero dovuto aver luogo. È fondamentale evitare assembramenti ed ancor di più, osservare le poche regole di base, che ormai dovrebbero essere note a tutti visto che sono le medesime da marzo scorso: indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza, lavarsi spesso e bene le mani».

In queste ore si cerca di ricostruire la filiera dei contatti con i positivi accertati: per questo il sindaco ha fatto appello ai suoi concittadini. Chi pensa di aver avuto contatti sospetti osservi una quarantena preventiva e prenoti «un tampone antigenico non prima di 7 giorni dall’ultimo contatto. Dimostriamo ancora una volta di essere responsabili e di avere a cuore la nostra salute e quella di chi ci sta attorno».