È corsa contro il tempo per tentare di arginare la diffusione del Covid 19 nella provincia di Catanzaro, dopo l'annuncio - affidato ai social - del giovane di Girifalco risultato positivo al coronavirus ma che nei giorni precedenti aveva frequentato alcune discoteche di Soverato. Il dipartimento Prevenzione dell'Asp di Catanzaro ha questa mattina infatti predisposto l'allestimento di tre tende a Catanzaro Lido, Soverato e Lamezia Terme, dove saranno effettuati i tamponi di tutte le persone entrate in contatto con il giovane di Girifalco.

La mappatura dei contatti

In queste ore il dipartimento dell'Azienda sanitaria provinciale sta cercando di tracciare una mappatura precisa dei contatti, d'intesa con il sindaco del comune di Soverato Ernesto Alecci che ha contestualmente avviato una serie di indagini per individuare quante persone erano presenti alla serate nottune nelle due discoteche di Soverato.



Ancora non si conosce un numero preciso ma sono al momento tanti i giovani che si stanno autodenunciando e residenti in diversi comuni della provincia di Catanzaro e non solo: Catanzaro, Botricello, Lamezia Terme, Falerna e persino Reggio Calabria e Cosenza.

Corsa contro il tempo

A tale scopo il dipartimento Prevenzione dell'Asp, assieme alla Protezione civile, sta procedendo all'allestimento di tende pre-triage nei punti più vicini alla residenza dei contatti per prelevare nel più breve tempo possibile i tamponi e sottoporli ad analisi. Intanto, il giovane è ancora ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese di Catanzaro, le sue condizioni sono stazionarie.

