Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio chiede rinforzi per fronteggiare l'emergenza coronavirus: «Questa mattina - spiega - ho inviato una lettera al presidente Gianluigi Aponte per chiedere la disponibilità di adibire una nave ad ospedale, così come già fatto per la città di Genova. In un momento così difficile da gestire, è necessario coordinare le poche risorse a disposizione e cercare soluzioni alternative da aggiungere a quelle esistenti, sicuramente inadeguate a reggere l’onda d’urto di una possibile diffusione del virus nell’area pianigiana».

Il primo cittadino poi aggiunge: «Mi auguro che il presidente Aponte ed il presidente della Giunta regionale Santelli tengano in considerazione il mio appello perché è proprio in momenti come questo che gli attori della vita politica ed economica del territorio possono far sentire alla popolazione la loro vicinanza».