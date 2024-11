È emergenza coronavirus anche in Calabria dove i casi positivi registrati nella regione aumentano di giorno in giorno.



Nel decreto del Governo varato il 9 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso a tutta Italia la "zona rossa" che di fatto è diventata zona protetta. Misure straordinarie quindi valide per tutta la Penisola. Chiuse scuole e università.



Nel decreto firmato l'11 marzo invece sono state adottate misure ancora più stringenti. Chiuse tutte le attività commerciali. E una nuova stretta è arrivata il 21 marzo quando il Governo ha deciso di chiudere tutte le aziende e le fabbriche, garantendo solo i servizi essenziali. Misura prorogata fino al 3 maggio. Riaprono solo negozi per neonati, librerie e cartolibrerie.





IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA: CONTAGI E DECESSI

DALLE ALTRE PROVINCE:

19 aprile

Ore 11:15 - Tornano in Lombardia i due pazienti curati in Calabria

Hanno lasciato l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro diretti verso l'aeroporto di Lamezia Terme i due pazienti affetti da coronavirus e giunti dai nosocomi di Bergamo e Cremona. Dallo scalo lametino partiranno per far ritorno in Lombardia.

18 aprile

Ore 22:30 - Guariti e dimessi tre pazienti a a Cetraro

Guariti e dimessi dall'ospedale di Cetraro tre pazienti affetti da coronavirus.

Ore 22.00 – I contagi in provincia di Cosenza

Una terza persona di Torano Castello è stata ricoverata in ospedale a Cosenza. Sono diversi i contagi legati al focolaio della Rsa. I casi comune per comune.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Altri 20 positivi al Covid-19 e più di mille persone contagiate in tutta la Calabria. Sono questi i dati diffusi dal nuovo bollettino della Regione Calabria.

Ad oggi sono stati effettuati 21.268 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.011 (+20 rispetto a ieri), quelle negative sono 20.257.

I casi, territorio per territorio

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 60 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 26 deceduti

- Cosenza: 40 in reparto; 3 in rianimazione; 290 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 21 deceduti

- Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

- Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti

- Crotone: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti, provenienti da altre strutture e province, che nel tempo sono stati dimessi.

Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78.

Sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.505, così distribuiti:

- Cosenza: 1.779

- Crotone: 1.587

- Catanzaro: 1.716

- Vibo Valentia: 495

- Reggio Calabria: 1.928

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.306.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

17 aprile

Ore 22.00 –Nuova ordinanza della Regione

Dalla Regione via libera alla cura degli orti e alla manutenzione degli stabilimenti balneari. Lo ha stabilito con una nuova ordinanza la governatrice Santelli. Gli agricoltori potranno raggiungere i loro terreni anche se collocati in un comune diverso da quello di residenza. Novità anche per le attività dolciarie: i laboratori potranno lavorare anche nei festivi ma la consegna dei prodotti dovrà avvenire solo a domicilio.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Ad oggi le persone sottoposte a tampone sono 20.131 tamponi, mentre quelle risultate positive al Covid-19 sono salite a 991. Dei 46 positivi rilevati il 16 aprile, 36 appartengono al focolaio di Torano

Ore 16.40 - Guarite e dimesse due dipendenti della rsa

Sono guarite e sono rientrate nelle loro abitazioni due dipendenti della casa di cura per anziani Domus Aurea di Chiaravalle Centrale, uno dei focolai di coronavirus in Calabria. Lo ha reso noto, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco Domenico Donato. Erano entrambe ricoverate a Catanzaro, in due strutture diverse.

Ore 15.30 - Altri tamponi positivi

Sono 2 i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 263 i pazienti sottoposti a screening, di questi 2 sono risultati positivi: uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

Ore 13 - Arrivati i risultati di Villa Torano

Sono 50, fra cui 27 pazienti e 23 dipendenti, le persone risultate positive al Covid-19 a “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza), la residenza per anziani al centro in questi giorni di polemiche dopo che è emerso che i tamponi eseguiti in un primo tempo erano stati falsati da un' errata applicazione delle procedure

Ore 11 - Morto uno degli ospiti di Villa Torano

Nel corso della notte appena trascorsa, uno degli ospiti di Villa Torano è deceduto. Aveva 91 anni. Non è chiaro se fosse tra i soggetti risultati positivi tra quelli sottoposti a tampone da parte dell'Azienda sanitaria.

16 aprile

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Ad oggi sono stati effettuati 19.209 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.009, quelle negative sono 18.200. Sono in corso di verifica ulteriori tamponi nel Rsa di Torano.

La suddivisione territoriale

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 60 in reparto; 2 in rianimazione; 89 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 25 deceduti

- Cosenza: 47 in reparto; 3 in rianimazione; 264 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 21 deceduti

- Reggio Calabria: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 192 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

- Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guarito; 5 deceduti

- Crotone: 15 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 6 deceduti

Nel bollettino di ieri sono stati inseriti otto positivi relativi all'Asp di Reggio Calabria, ma si trattava di casi già noti (secondo e terzo tampone), per cui nella stesura del report odierno è stata rettificato il dato.

È in corso un'ulteriore verifica ottenuta incrociando i dati provenienti dai Laboratori, dal dipartimento di Prevenzione e dai Reparti di cura, in maniera da appurare eventuali, seppur minime, discrepanze.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 7232, così distribuiti:

- Cosenza: 1560

- Crotone: 1478

- Catanzaro: 1677

- Vibo Valentia: 470

- Reggio Calabria: 2047

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.902. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 12.45 – Due decessi a Cosenza

Altri due morti per coronavirus a Cosenza. Le vittime -originarie di Marzi e Acri- erano ricoverate nell'ospedale dell'Annunziata. Salgono a ventidue i decessi nel territorio cosentino.

15 aprile

Ore 17.20 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 18.229 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 971 (+15 rispetto a ieri), quelle negative sono 17.258. Sono in corso di verifica gli ulteriori tamponi effettuati presso l'Rsa di Torano.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 58 in reparto; 4 in rianimazione; 89 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 25 deceduti

Cosenza: 45 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 20 deceduti

Reggio Calabria: 30 in reparto; 3 in rianimazione; 200 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

Vibo Valentia: 6 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 7 guarito; 5 deceduti

Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7055, così distribuiti:

Cosenza: 1743

Crotone: 1463

Catanzaro: 1666

Vibo Valentia: 457

Reggio Calabria: 1726

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.692.

Ore 17.00 - Nuovo decesso a Cosenza

Si registra il decesso di un nuovo paziente affetto da coronavirus all’ospedale dell’Annunzia di Cosenza. Si tratta di A.r., 85 anni, originario di Marano Marchesato.

Ore 7:00 - Aumentano i casi a Villa Torano

39 ospiti e 28 tra medici, infermieri e altro personale sono rimasti contagiati. In totale i casi positivi al coronavirus sono 67 nella Villa Torano. Quasi tutti sono asintomatici. Si è già proceduto al controllo anche dei familiari delle persone cui è stato diagnosticato il Covid-19.

14 aprile

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 17.569 tamponi.

956 contagiati

Le persone risultate positive al coronavirus sono 956 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 16.613.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 57 in reparto; 5 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 23 deceduti

Cosenza: 48 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 19 deceduti

Reggio Calabria: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 195 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 15 deceduti

Vibo Valentia: 7 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 6 guarito; 5 deceduti

Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti



Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

In quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 6976, così distribuiti:

Cosenza: 1737

Crotone: 1442

Catanzaro: 1646

Vibo Valentia: 498

Reggio Calabria: 1653





Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.483.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 14.30 - Chiuso il Comune di Torano Castello

Chiuso anche il comune di Torano Castello, nel Cosentino. È quanto deciso dalla Regione Calabria che ha emanato apposita ordinanza.

Ore 14.30 - Secondo decesso ad Amantea

C’è una diciannovesima vittima da coronavirus in provincia di Cosenza. Si tratta di una donna, originaria di Amantea, ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza.

Nelle scorse settimane, al Pugliese di Catanzaro, era morto il figlio, un bidello giunto da Bergamo con la chiusura delle scuole. Quella imprudenza era costata cara a lui e ora alla madre.

Ore 10.50 - Contagi nella rsa di Torano

Sarebbero oltre una decina i casi positivi tra gli ospiti della casa di cura di Torano Castello. Altri test sono stati effettuati sui restanti pazienti e sul personale e si attende l'esito. La notizia è stata confermata dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e dal Comune.

Ore 7.00 - Prorogate misure anti-contagio in Calabria

Vengono prorogate fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio adottate nelle scorse settimane in Calabria. È quanto stabilito dall’ordinanza regionale appena emanata dal presidente Jole Santelli.

13 aprile

ore 17.20 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 17.151 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 928 (+5 rispetto a ieri), quelle negative sono 16.223.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 56 in reparto; 5 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 23 deceduti





56 in reparto; 5 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 23 deceduti Cosenza: 47 in reparto; 4 in rianimazione; 209 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 18 deceduti





47 in reparto; 4 in rianimazione; 209 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 18 deceduti Reggio Calabria: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 190 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 15 deceduti





32 in reparto; 3 in rianimazione; 190 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 15 deceduti Vibo Valentia : 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti





: 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7590, così distribuiti:

Cosenza: 2301

2301 Crotone: 1456

1456 Catanzaro: 1632

1632 Vibo Valentia: 498

498 Reggio Calabria: 1703

Ore 9.00 - Il bollettino dell'Asp di Reggio Calabria

La Direzione Sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri 12 aprile sul territorio provinciale, sono stati sottoposti allo screening per Covid 19 160 persone. Di questi sono risultati positivi 3.

I pazienti in assistenza domiciliare sono 150, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni. Quelli in quarantena domiciliare sono in totale 1703 ddei quali 1472 asintomatici.

12 aprile

Ore 23:15 - Due Oss contagiati a Catanzaro

Due operatori sociosanitari in servizio al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro sono risultati positivi al Covid 19.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In totale gli affetti da Covid-19 in Calabria sono 923 (+ 8 rispetto a ieri), quelle negative 15.843. Fino a oggi sono stati effettuati 16.766 tamponi.

I casi, territorio per territorio

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 57 in reparto; 6 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 23 deceduti

- Cosenza: 47 in reparto; 4 in rianimazione; 206 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 17 deceduti

- Reggio Calabria: 36 in reparto; 4 in rianimazione; 190 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 15 deceduti

- Vibo Valentia: 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti

- Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Le persone in quarantena

I soggetti in quarantena volontaria sono 7632, così distribuiti:

- Cosenza: 2293

- Crotone: 1421

- Catanzaro: 1632

- Vibo Valentia: 498

- Reggio Calabria: 1788

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.212.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

11 aprile

Ore 11:00 - Altra vittima a Catanzaro

Il corovavirus miete un'altra vittima. Si è spento questa notte nell'unità di Terapia intensiva del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro un uomo di 51 anni originario di Cirò Marina, nel Crotonese.