Gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus e sui pazienti in Calabria risultati positivi al tampone. Salgono i casi nella regione. Intanto tutta l'Italia diventa 'zona rossa'. Chiuse anche tutte le attività commerciali e le fabbriche

È emergenza coronavirus anche in Calabria dove i casi positivi registrati nella regione aumentano di giorno in giorno.



Nel decreto del Governo varato il 9 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso a tutta Italia la "zona rossa" che di fatto è diventata zona protetta. Misure straordinarie quindi valide per tutta la Penisola. Chiuse scuole e università fino al 3 aprile.



Nel decreto firmato l'11 marzo invece sono state adottate misure ancora più stringenti. Chiuse tutte le attività commerciali. E una nuova stretta è arrivata il 21 marzo quando il Governo ha deciso di chiudere tutte le aziende e le fabbriche, garantendo solo i servizi essenziali.



26 marzo

Ore 8.50 – 20 casi positivi nella Calabria centrale

Venti casi positivi in più nell’area centrale della Calabria. I tamponi risultati positivi sono così ripartiti: 3 a Catanzaro, 9 a Crotone e 5 a Vibo Valentia. A questi se ne aggiungono altri 3 già risultati positivi a Catanzaro.

Ore 07.10 –Nove casi a Reggio

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 164 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 9 sono risultati positivo al test.

Ore 7.00 – Nuovi casi nella casa di riposo a Bocchigliero

Nella casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero sale a cinque il numero degli operatori risultati positivi al coronavirus. L’esito dei tamponi conferma la presenza di un focolaio epidemico all’interno della struttura cosentina, dove anche tre ospiti hanno contratto il Covid-19, uno dei quali è ricoverato in ospedale, e altri tre sono decedute negli ultimi giorni, anche se per cause apparentemente estranee alla pericolosa patologia.

25 marzo

Ore 20.10 - Due casi a Lamezia

Salgono a nove i contagi a Lamezia Terme. Si tratta di una donna di 76 anni e di un uomo di origine marocchina di 66 anni. Si trovano in isolamento nelle loro abitazioni.

Ore 18:40 - Altri casi positivi nel Vibonese

Ci sono due nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Vibo Valentia. A renderlo noto è il sindaco del comune capoluogo, nonché presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità, Maria Limardo. Il dato porta a 27 il numero dei contagiati nel territorio vibonese.

Ore 17 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Reso noto il bollettino della Regione del 25 marzo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 4177 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 351 (+32 rispetto a ieri), quelle negative sono 3826.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : 13 in reparto; 12 in rianimazione; 40 in isolamento domiciliare

: 13 in reparto; 12 in rianimazione; 40 in isolamento domiciliare Cosenza : 39 in reparto; 3 in rianimazione; 50 in isolamento domiciliare; 5 deceduti

: 39 in reparto; 3 in rianimazione; 50 in isolamento domiciliare; 5 deceduti Reggio Calabria : 22 in reparto; 5 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 5 deceduti

: 22 in reparto; 5 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 5 deceduti Vibo Valentia : 2 in reparto; 2 in rianimazione; 16 in isolamento domiciliare

: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 16 in isolamento domiciliare Crotone: 17 in reparto; 1 in rianimazione; 45 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 7678, così distribuiti:

Cosenza: 1766

Crotone: 832

Catanzaro: 794

Vibo Valentia: 642

Reggio Calabria: 3644

Ore 14.30 - A Vibo i casi salgono a quota 25

In provincia di Vibo Valentia, i casi salgono a 25. Il paziente, attualmente in isolamento domiciliare, risiede nella zona costiera. La conferma giunge dal sindaco di Vibo, Maria Limardo.

Ore 12:40 - Nuovo caso a Vibo

Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia, all’interno del territorio comunale. L’esito positivo del tampone è giunto questa mattina.

Ore 11:50 - Positiva anziana in una casa di cura

È risultato positivo il tampone eseguito nella giornata di ieri ad un'anziana ricoverata nella casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle.

Ore 07:10 - Due morti a Reggio: il bollettino

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che sono deceduti due uomini rispettivamente di 79 e di 86 anni, entrambi ricoverati nel reparto di Pneumologia..

Ore 07:00 - 40 ricoveri nel complesso a Cosenza: il punto

Sono risultati positivi altre tre tamponi prelevati all’interno della Santa Maria di Bocchigliero. Aggiunti ai due casi accertati tra il personale della residenza per anziani ed a quello dell’uomo ricoverato all’Annunziata di Cosenza, salgono così a sei i contagi nel piccolo centro abitato della Sila. Sono complessivamente 40 le persone ricoverate in provincia di Cosenza.

Ore 01.00 - Nove casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

All'esito delle analisi realizzate nelle ultime ore su 176 tamponi, 9 sono risultati positivi al Covid 19. Di questi 2 risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 a Crotone e 2 a Vibo Valentia.

24 marzo

Ore 19.45 - Altra vittima a Cosenza

Si allunga la striscia delle vittime da coronavirus in Calabria. Nel nuovo reparto di pneumologia attiguo a quello di malattie infettive dell’Annunziata, ricavato nei locali da cui ha traslocato l'ematologia, ha perso la vita un anziano di 80 anni.

Ore 19.30 - Chiusura Bocchigliero

La governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli ha disposto la chiusura del comune di Bocchigliero, in provincia di Cosenza: «Una misura – specifica la presidente - che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni».

Ore 17.30

BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Pubblicato il bollettino della Regione Calabria del 24 marzo.Le persone risultate positive al coronavirus sono 319 (+27 rispetto a ieri), quelle negative sono 3227.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 9 in reparto; 12 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare

Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 39 in isolamento domiciliare; 5 deceduti

Reggio Calabria: 24 in reparto; 5 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti

Vibo Valentia: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 15 in isolamento domiciliare

Crotone: 18 in reparto; 39 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 6952, così distribuiti:

Cosenza: 1344

Crotone: 699

Catanzaro: 716

Vibo Valentia: 796

Reggio Calabria: 3397

Ore 17.15 - Caso positivo a Vibo

C’è un nuovo caso di positività al coronavirus nel territorio del comune di Vibo Valentia. A renderlo noto è direttamente il sindaco Maria Limardo.

Ore 15.15 - Altro decesso a Reggio Calabria

Nuovo decesso a Reggio Calabria. Il paziente, come confermano fonti ufficiali dell’azienda ospedaliera, è deceduto nella giornata odierna. Era ricoverato da qualche tempo nel reparto di pneumologia del Gom e presentava un quadro clinico piuttosto complesso.

Ore 14.25 - Due contagi in casa di riposo

A Bocchigliero contagiati due operatori di una casa di riposo. Dopo il primo caso, risultati positivi ai test due sanitari in servizio nella casa di riposo Santa Maria.

Ore 12.45 - Un altro decesso: 10 le vittime in Calabria

Terzo decesso in un giorno. Morto un anziano di San Lucido all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sale a 10 il bilancio delle vittime in Calabria.

Ore 09.10 - Nuovi contagi a Rogliano

A Rogliano nuovi casi positivi al coronavirus: si tratta di due assessori comunali. In seno all'Amministrazione diagnosticato il Covid-19 anche al sindaco, al vicesindaco e ad un consigliere.

Ore 8.40 - Ottavo morto in Calabria

Nel corso della notte è morto in rianimazione nell'ospedale Annunziata di Cosenza, Franco Cittadino, 75 anni, di San Lucido. Si tratta dell'ottava vittima in Calabria a causa del coronavirus.

Ore 8.00 - Otto nuovi casi

Sono otto i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I casi provengono: 3 nella provincia di Catanzaro, 4 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.

23 marzo

Ore 20.50 - Tre nuovi casi nel Reggino: il bollettino

La Direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che oggi sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 165 persone con sospetto di infezione. Di questi, 3 sono risultati positivi al tampone. I casi positivi confermati salgono a 94 (di cui 2 da confermare). I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 27.

Ore 20.50 - Ricoverato consigliere di Rogliano

Dopo il sindaco Giovanni Altomare, anche un consigliere comunale di Rogliano, è stato costretto al ricovero dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Risultato inoltre positivo anche il vicesindaco del comune del Savuto, Fernando Sicilia, mentre per altri due componenti della giunta, non si sono ancora avuti i risultati degli esami eseguiti dal laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Ore 18:10 - Il bollettino dell'Asp di Crotone

Ad oggi sono 63 i casi di infezione al coronavirus nella provincia di Crotone, di cui uno deceduto. 18 sono ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, 4 al Pugliese di Catanzaro e 40 sono in isolamento domiciliare.

Ore 17:30 - Nuovo caso e Serra San Bruno chiusa

Nuovo caso nelle Serre vibonesi, a Fabrizia. E intanto la Regione chiude Serra San Bruno.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Pubblicato il bollettino della Regione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 3144 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 292 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 2852.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:





Catanzaro: 11 in reparto; 11 in rianimazione; 38 in isolamento domiciliare

Cosenza: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 3 deceduti

Reggio Calabria: 21 in reparto; 5 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 3 deceduti

Vibo Valentia: 2 in reparto; 15 in isolamento domiciliare

Crotone: 18 in reparto; 36 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 6884, così distribuiti:

Cosenza: 1334

Crotone: 623

Catanzaro: 668

Vibo Valentia: 750

Reggio Calabria: 3509

Ore 12.00 - Indagine sui 300 dipendenti assenti

Il Nucleo economico di Polizia finanziaria delle fiamme gialle di Crotone, su delega della Procura ordinaria pitagorica, ha aperto un'indagine sui dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale che in piena emergenza coronavirus hanno iniziato ad assentarsi chiedendo permessi, ferie e malattie.

Ore 07:00 - Otto nuovi casi tra Vibo, Crotone e Catanzaro

Sono complessivamente 8 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli ultimi esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Su un totale di 77 test, otto quelli risultati positivi. In particolare, 1 nella provincia di Catanzaro, 1 nella provincia di Crotone e 6 nella provincia di Vibo Valentia.

22 marzo

Ore 18.20 - Tre nuovi casi nel Vibonese

Tre nuovi casi di Covid-19 nel Vibonese. Danno esito positivo i tamponi effettuati su alcune persone venute in contatto con il paziente di Serra San Bruno risultato positivo venerdì sera con il secondo tampone al coronavirus e che ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Vibo Valentia.

Ore 17.30 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Pubblicato il bollettino della Regione Calabria. Le persone risultate positive al coronavirus sono 273 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono 2599.





Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 12 in reparto; 10 in rianimazione; 36 in isolamento domiciliare

12 in reparto; 10 in rianimazione; 36 in isolamento domiciliare Cosenza : 29 in reparto; 3 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare; 3 deceduti

: 29 in reparto; 3 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare; 3 deceduti Reggio Calabria: 19 in reparto; 4 in rianimazione; 56 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti

19 in reparto; 4 in rianimazione; 56 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti Vibo Valentia: 2 in reparto; 10 in isolamento domiciliare

2 in reparto; 10 in isolamento domiciliare Crotone: 15 in reparto; 38 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.







I soggetti in quarantena volontaria sono 6721, così distribuiti

Cosenza : 1330

: 1330 Crotone: 595

595 Catanzaro: 622

622 Vibo Valentia: 721

721 Reggio Calabria: 3453

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 10.777. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Ore 16:40 - La situazione nella Valle del Savuto

Dopo i casi di Rogliano e Santo Stefano segnalato un tampone positivo a Marzi. Nuovi ricoveri in rianimazione e nel reparto di malattie infettivi dell'Annunziata di Cosenza. Dieci i casi complessivamente nella Valle del Savuto.

Ore 16:00 - Positivo un dipendente comunale di Nicotera

Positivo al coronavirus un dipendente del Comune di Nicotera.Da qui la chiusura del Municipio da parte del sindaco Giuseppe Marasco e la decisione di sottoporre a tampone tutti i dipendenti comunali ed i componenti dell’amministrazione.

Ore 10:30 - Chiusi anche Rogliano e Santo Stefano

Chiusi da apposita ordinanza regionele i comuni di Santo Stefano e Rogliano.

Divieto di entrata e di uscita dal territorio comunale. A Rogliano il sindaco è risultato positivo ed è attualmente ricoverato.

Ore 09.00 - Altri 21 casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 21 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito dell'ultima seduta di analisi realizzata nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.



Di questi 7 positivi nella provincia di Catanzaro, 11 nella provincia di Crotone e 3 a Vibo Valentia. Sempre a Vibo è risultato incerto l'esito di un tampone che sarà quindi ripetuto nei prossimi giorni.

Ore 09.00 - Terza vittima a Cosenza

Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid 19 in Calabria. Questa notte si è spento L. M., 75 anni, di San Lucido. Era ricoverato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dal 14 marzo, e trasferito in rianimazione per l'aggravarsi delle sue condizioni.

Ore 1.30 - Santelli chiude la Calabria: vietato entrare e uscire

Divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla Calabria. È quanto prevede l'ordinanza varata poco dopo la mezzanotte dalla governatrice Jole Santelli, che ha reagito con una misura drastica alla decisione da parte del governo di chiudere tutte le attività produttive considerate non essenziali.

21 marzo

Ore 21.20 – Rogliano, sindaco positivo al Covid-19

Anche il sindaco di Rogliano è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso Giovanni Altomare con un post sui social. Quarantena per giunta e consiglieri comunali.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2480 tamponi.

Le persone risultate positive al coronavirus sono 235 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 2245.





Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 13 in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare

Cosenza: 28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; 2 deceduti

Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 2 deceduti

Vibo Valentia: 2 in reparto; 7 in isolamento domiciliare

Crotone: 14 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto



I soggetti in quarantena volontaria sono 6382, così distribuiti:

Cosenza: 1320

Crotone: 551

Catanzaro: 610

Vibo Valentia: 665

Reggio Calabria: 3236

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 10314.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Ore 15.30 - I ricoverati a Cosenza

Ha raggiunto quota 40 il numero dei pazienti della provincia di Cosenza, ricoverati per aver contratto il Covid 19 o in attesa dell’esito del tampone in presenza di polmonite interstiziale, principale manifestazione dei sintomi della malattia.

Ore 14.40 - La Regione chiude Cutro

La Regione Calabria chiude Cutro, centro del Crotonese. L’ordinanza della governatrice Santelli vieta l’accesso nel territorio comunale se non per validi motivi. Dopo Montebello e San Lucido, è la terza zona rossa della Calabria.

Ore 13.30 - Due casi a Soverato

Il coronavirus arriva anche a Soverato con due casi positivi. È il primo cittadino Ernesto Alecci ad annunciarlo via social: «Si tratta di una coppia scesa dal Nord Italia qualche giorno fa, in occasione dell’esodo di cui tanto si è parlato».

Ore 13.00 - Nuovi posti a Catanzaro

«Il piano messo a punto dalla Regione Calabria per prevenire, contrastare e affrontare l’emergenza Coronavirus si rafforza con l’allestimento di una struttura modulare che sorgerà nell’area adiacente all’Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro. La struttura sarà realizzata con il coordinamento dell'Agenzia del Demanio e conterrà 80 nuovi posti terapia intensiva e subintensiva e permetterà di affrontare l’emergenza sanitaria». Lo riferisce una nota della governatrice Jole Santelli.

Ore 10.05 - Quinto morto in Calabria

Sale a due in bilancio delle vittime da Coronavirus a Reggio Calabria. Ieri, in tarda serata, tanto da non essere riportato neppure nel bollettino ufficiale del Gom, è morto un uomo di 60 anni, originario di Gallico, ricoverato in terapia intensiva.

Ore 8.30 - 14 contagi nell'area centrale della Calabria

Sono 14 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti questa notte nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Di questi, 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 nella provincia di Crotone e 5 nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 7.40 - Undici nuovi casi nel Reggino

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che ieri sono stati sottoposti allo screening per Covid-19, 112 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 11 sono risultati positivi al test.