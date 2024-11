È emergenza coronavirus anche in Calabria dove i casi positivi registrati nella regione aumentano di giorno in giorno.



Nel decreto del Governo varato il 9 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso a tutta Italia la "zona rossa" che di fatto è diventata zona protetta. Misure straordinarie quindi valide per tutta la Penisola. Chiuse scuole e università fino al 3 aprile.



Nel decreto firmato l'11 marzo invece sono state adottate misure ancora più stringenti. Chiuse tutte le attività commerciali, ad eccezione di supermercati, farmaci e di quelle che forniscono i servizi essenziali (LEGGI QUI CHI PUò RIMANERE APERTO)



19 marzo

Ore 10:30 - Altri 18 contagiati tra Catanzaro e Crotone

Altri 18 casi positivi. Complessivamente 6 i nuovi positivi a Catanzaro. Tra questi c'è anche un paziente dializzato. Altri 12 tamponi risultati positivi provengono dalla provincia pitagorica.

Ore 09:30 - Morto a Cosenza l'informatore scientifico

Non ce l’ha fatta l’informatore scientifico 65enne, in cura nel reparto di rianimazione dell’Annunziata di Cosenza. Originario di Tarsia ma residente a Rende, il Covid-19 gli era stato diagnosticato dopo diversi giorni trascorsi in casa con la febbre.

Ore 07.00 - I casi a Reggio

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che sono stati sottoposti allo screening per Covid-19, 111 nuove persone con sospetto di infezione. Di questi, 6 sono risultate positive al test. In totale, dunque, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 958 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 52. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 20, di cui 4 in Terapia intensiva. Inoltre, oggi c’è stata una seconda dimissione di un paziente guarito.

18 marzo

Ore 22.30 - Nuovo caso a Marcedusa

Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stata accertata nel comune di Marcedusa nel catanzarese. A comunicarlo lo stesso sindaco: «Si tratta di una signora - spiega - proveniente da fuori regione che stava effettuando il periodo di quarantena nella propria abitazione di residenza nel nostro comune e che ora è ricoverata all’ospedale Pugliese di Catanzaro».

Ore 22.00 - Un caso nel porto di Gioia Tauro

Un operatore delle Dogane operante all’interno del Porto di Gioia Tauro è risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito questa sera il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio.

Ore 20.50 - Positivo consigliere di Corigliano Rossano

Anche un consigliere comunale di Corigliano-Rossano ha contratto il coronavirus. Aveva trascorso alcuni giorni nel Nord Italia all'inizio di marzo e rientrando in Calabria aveva osservato la quarantena.

Ore 19.00 - Pazienti dalla Lombardia in Calabria

Due pazienti provenienti dalla Lombardia e affetti da Covid-19 sono in procinto di essere trasferiti nell'unità di Terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 18.30 - A Crotone istituita l’unità di crisi

L’Asp di Crotone ha istituito una unità di crisi aziendale dedicata all’emergenza Covid 19, coordinata dal direttore sanitario Massimo D’Angelo. Inoltre sta definendo un piano operativo per l’ampliamento del reparto dedicato al Covid 19 e per l’allestimento di ulteriori posti di terapia intensiva.

Ore 17.20 - Il punto a Crotone

Il numero complessivo dei contagi è salito a 21, dei quali 4 ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, 4 al Pugliese di Catanzaro e 13 in isolamento domiciliare. Il numero dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria domiciliare è pari a 328.

Ore 17.20 - Il bollettino della Regione

In Calabria oggi sono stati effettuati 1434 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 129 (+15 rispetto a ieri). I test negativi sono invece 1305.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 10 in reparto; 3 in rianimazione; 13 in isolamento domiciliare

Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 15 in reparto; 4 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare

Crotone: 4 in reparto; 15 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 4996, così distribuiti:

Cosenza: 1250

Crotone: 327

Catanzaro: 471

Vibo Valentia: 587

Reggio Calabria: 2361

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8908.

Ore 16.30 - Nuovo caso nel Lametino

Ancora un caso positivo al Coronavirus nel Lametino. Si tratta di un uomo di 61 anni di Gizzeria. Nei giorni scorsi si era recato nella tenda di pre triage dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per la prima batteria di controlli e successivamente era stato portato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove il primo tampone ha dato esito positivo. Ora arriva la conferma anche dall’Istituto superiore di Sanità.

Ore 08:10 - Il punto dei casi a Reggio

Nella sola giornata di ieri sono risultate positive a Reggio Calabria 10 persone. A comunicarlo la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. In totale, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 847 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 46.

Ore 07:50 – Quattro persone di San Lucido ricoverate

Sono quattro le persone di San Lucido positive al Coronavirus e ricoverate.

Ore 07:20 – Positivo un altro paziente dializzato

C'è un nuovo paziente positivo al Covid-19 tra i nefropatici che effettuavano il trattamento dialitico nell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

17 marzo

Ore 19:40 – Ordinanza di chiusura per San Lucido

Blindata anche San Lucido. «Ho appena emanato l'ordinanza che dispone la 'chiusura' del Comune di San Lucido, in provincia di Cosenza. Una misura - scrive la presidente della Regione Jole Santelli -che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati fra ieri e oggi».

Ore 19:40 – Positivi due dializzati e un'infermiera

Si aggrava il bilancio del contagio all'interno del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. All'esito dei tamponi eseguiti questo pomeriggio sono risultati positivi al Covid 19 altri 2 pazienti nefropatici che eseguivano il trattamento dialitico assieme al primo caso risultato positivo domenica scorsa. Si tratta di 2 pazienti dello stesso turno dialitico. Positiva un'altra infermiera del reparto.

Ore 19.10 - Istituita una task force economica

Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha istituito una task force a sostegno del Settore economico produttivo calabrese. Lo scopo è quello di tutelare i settori economici-produttivi della Calabria interessati dagli effetti negativi della diffusione del Covid-19.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Ad oggi sono stati effettuati 1165 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 114 (+25 rispetto a ieri), quelle negative sono 1051.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 9 in reparto; 3 in rianimazione; 8 in isolamento domiciliare

Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

Crotone: 4 in reparto; 13 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 4666, così distribuiti:

Cosenza: 1250

Crotone: 367

Catanzaro: 425

Vibo Valentia: 489

Reggio Calabria: 2135

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8419.

Ore 15:30 - Nuova caso a Vibo Valentia

Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia. Si tratta di un cittadino di Vibo città, il cui tampone effettuato nella giornata odierna è risultato positivo. Il paziente è asintomatico, si trova in isolamento domiciliare.

Ore 14:30 - Montebello blindata

La governatrice emana un'ordinanza che trasforma il Comune reggino di Montebello Jonico in una zona rossa. Stop a entrate e uscite, sospesa l'attività degli uffici. Il sindaco: «Seguiamo le regole, ce la faremo».

Ore 13 - Nuovo modulo per l'autocertificazione

Arriva il nuovo modulo per l’autocertificazione. Cambiano le regole per gli spostamenti e cambia, di conseguenza, anche l’autocertificazione del Ministero dell’Interno da esibire alle autorità deputate ai controlli.

Ore 12.30 – La Regione cerca medici anche in pensione

Si cercano medici, anche in pensione. È stato pubblicato dalla Regione Calabria l’avviso per la manifestazione di interesse «finalizzata ad acquisire la disponibilità di personale medico collocato in quiescenza» da utilizzare per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Ore 8.40 - Nuovo caso a Crotone

Un nuovo caso di coronavirus fa salire il bilancio ad un totale di 22 contagiati nel Crotonese. Il risultato dei test, confermato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. La provincia di Crotone, tra quelle comprese nell'area centrale della Calabria, è fra quelle più colpite.

Ore 7.00 – Contagiati sei sanitari del Pugliese

Positivi al coronavirus sei sanitari dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Si tratta di un medico e cinque infermieri del reparto dell'unità di Nefrologia e Dialisi, tutti contagiati dal paziente nefropatico che qui eseguiva le sedute di dialisi.

16 marzo

Ore 22.30 - I ricoveri all'Annunziata di Cosenza

Nel complesso dell’Annunziata ci sono 17 persone in cura per il coronavirus. Si è ampliato il numero degli ammalati costretti alla terapia intensiva. Adesso sono quattro, mentre tredici sono affidati all’unità operativa di malattie infettive. Altre due persone con sintomi sospetti sono ricoverate in attesa di conoscere l’esito del tampone. Tra i positivi ai test, anche un militare. I colleghi sono stati posti in quarantena.

Ore 19.10 - La Task force regionale

Da oggi la Calabria ha la sua task force a supporto dell’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Ne fanno parte anche nomi illustri: i professori Raffaele Bruno, Paolo Navalesi e Franco Romeo.

Ore 18.30 – Il bollettino dell'ospedale Pugliese di Catanzaro

L’ospedale Pugliese di Catanzaro diffonde il bollettino sui casi ricoverati. Gli ultimi due pazienti in arrivo nel reparto di Malattie Infettive provengono dall'ospedale di Castrovillari.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Sono 89 i casi positivi. Territorialmente sono così distribuiti:



Catanzaro: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare

7 in reparto; 2 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare Cosenza: 15 in reparto; 3 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare

15 in reparto; 3 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare Reggio Calabria: 9 in reparto; 2 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto

9 in reparto; 2 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

4 in isolamento domiciliare Crotone: 5 in reparto; 12 in isolamento domiciliare

Le persone in quarantena volontaria sono 4583, così distribuite:

Cosenza: 1230

Crotone: 293

Catanzaro: 371

Vibo Valentia: 458

Reggio Calabria: 2231

Le persone giunte in Calabria negli ultimi 14 giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 7793.

Ore 13.30 - Primo contagiato a Lamezia

Primo caso positivo al Covid-19 a Lamezia Terme. Lo rende noto il sindaco Paolo Mascaro con una nota nel quale afferma di avere ricevuto comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e di avere immediatamente emanato ordinanza sindacale di sottoposizione alla misura della quarantena obbligatoria.

Ore 15.30 - Stop ai collegamenti con la Sicilia

A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per l’isola. Regolare, invece, il trasporto merci.

Ore 13:20 - Positivo un paziente dializzato a Catanzaro

È emodializzato uno degli ultimi due casi accertati di Covid-19 nella provincia di Catanzaro. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. Si tratta di un paziente residente in città e che effettua la terapia emodialitica nel reparto di Nefrologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 8:00 - 29 casi a Reggio Calabria

Sale il numero dei contagiati a Reggio Calabria. Nella sola giornata di ieri risultati positivi al tampone 10 persone. Tra questi il sindaco di Montebello Jonico.

15 marzo

Ore 23.16 - Un altro caso positivo a Catanzaro e tre a Crotone

Un altro caso positivo nella provincia di Catanzaro e altri tre nella provincia di Crotone. Per la città capoluogo è il terzo caso in due giorni, che porta il bilancio dei contagi a sette complessivi. Per la provincia di Crotone, invece, i numeri iniziano a diventare sempre più drammatici. Con gli ultimi tre tamponi positivi di oggi, il dato complessivo ammonta a 21 in totale.

Ore 20.30 - Positivo ai test il sindaco di Montebello

Positivo al primo tampone il sindaco di Montebello Jonico Ugo Suraci. Lo comunica il diretto interessato nella sua pagina Fb e la notizia non può che far riflettere sui possibili contagi.

Ore 18.00 - Nuovo caso a Catanzaro

Nuovo caso di Covid-19 a Catanzaro. Si tratta di un uomo le cui condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Il paziente si trova in isolamento a casa.

Ore 17.30 -Il bollettino della Regione

Il bollettino della Regione Calabria stila un quadro chiaro dell’evoluzione dei contagi nelle cinque province. Le persone risultate positive al coronavirus sono 68 (ieri erano 60), quelle negative 634.

Ore 12.30 - Nessun morto a Castrovillari per coronavirus

Nelle ultime ore il cuore di due persone ricoverate nel reparto di Broncopneumologia del Ferrari di Castrovillari ha cessato di battere. Non per il Covid 19. I tamponi praticati per verificare l’eventuale contagio hanno dato esito negativo.

Ore 10.00 - Settimo caso di coronavirus a Vibo Valentia

Si registra un altro caso di Coronavirus in provincia di Vibo Valentia. A risultare positivo un cittadino residente a Nicotera e proveniente dalla Valle d’Aosta, da dove era giunto il 12 marzo in treno, e sin da subito posto in quarantena. Dopo avere effettuato il tampone, è giunto il risultato che ha dato esito positivo. L’uomo si trova nel suo domicilio.

Ore 7.30 – Negativi tamponi sanitari di Crotone

Coronavirus, negativi i tamponi dei sanitari dell'ospedale di Crotone. Ben 27 quelli inviati a Catanzaro per essere analizzati dopo il contagio di un infermiere del pronto soccorso.