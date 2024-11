Con le città che lentamente si fermano e il mondo che giorno dopo giorno si chiude sempre di più seguendo l'esempio del nostro paese, il coronavirus fa segnare un nuovo record in Italia: con i 189 morti nelle ultime 24 ore l'Italia supera le mille vittime. Ora sono 1.016.

Crescono i guariti

Il dato dei guariti - 213 in un solo giorno, il più alto dall'inizio dell'esplosione del contagio - è sicuramente un'indicazione positiva che ha a che fare con le misure di contenimento prese dalle autorità, ma i numeri sembrano tutt'altro che rallentare: ai 10mila e 590 malati di mercoledì se ne sono aggiunti altri 2mila e 249, per un totale di 12mila 839, tra cui anche cinquanta medici di Bergamo e un altro calciatore, Manolo Gabbiadini. E i ricoverati in terapia intensiva - che restano il 10% circa del totale - sono arrivati a 1.153. Significa che ormai i contagiati da coronavirus occupano il 20per cento del totale dei posti a disposizione in tutta Italia nelle terapie intensive.

Mattarella: «L’Ue aiuti l’Italia»

«L’Italia – ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Matatrella - sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione».

La manovra anti-coronavirus

Intanto inizia a prendere forma la 'manovra' anti-Coronavirus che il governo vuole varare entro la fine della settimana, in modo da riuscire a sospendere alcune scadenze fiscali imminenti, a partire da quelle per l'Iva del 16 marzo. Si prevedono più mascherine, più risorse per la sanità, e cassa integrazione per tutti. Nonchè la quarantena equiparata alla malattia per i dipendenti privati, ma con i costi a carico dello Stato e non di Inps e datori di lavoro. La bozza del provvedimento, pure ancora in fase di elaborazione, affronta i 4 pilastri degli interventi per oltre 12 miliardi, dal servizio sanitario agli ammortizzatori sociali, dal fisco ai mutui - con l'accesso più rapido al fondo per la sospensione fino a 18 mesi delle rate prima casa - fino alle garanzie per la liquidità delle imprese.

Ecco in sintesi le misure in arrivo: