Nella giornata di ieri, 12 maggio 2020, sul territorio provinciale di Reggio Calabria sono state sottoposte a tampone 200 persone. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 3 di esse. È quanto comunica la direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria.

I pazienti in "Assistenza Sanitaria Domiciliare" sono 121, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. I soggetti posti in "Quarantena Domiciliare" sono in totale 2342, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.