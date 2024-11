VIDEO | Tutti negativi i tamponi disposti per i sanitari entrati in contatto con la donna. Il primo cittadino: «Situazione sotto controllo»

Sono negativi i primi 45 tamponi disposti ieri mattina dall’ospedale di Soverato subito dopo aver appreso che un’infermiera del reparto di Medicina interna è risultata positiva al Covid. Sono state attivate immediatamente le operazioni di sanificazione dei locali ed avviate le attività di ricostruzione dei contatti della donna con il personale sanitario.

Nella giornata di ieri, infatti, la dipendente dell'azienda ha manifestato i sintomi tipici dell'infezione e si è recata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per sottoporsi a tampone.

Il sindaco invita alla calma

La notizia si è diffusa rapidamente, soprattutto all’interno degli uffici del Comune e nei seggi dove si stava svolgendo lo spoglio delle schede elettorali per le Amministrative.

In attesa di conoscere l’esito di tutti i tamponi, il sindaco Ernesto Alecci, che ieri è stato riconfermato alla guida del Comune, ha invitato i cittadini alla calma: «Se fosse accaduto in una palestra o in una scuola mi sarei preoccupato maggiormente – ha dichiarato Alecci –, ma trattandosi dell’ospedale sappiamo che gli operatori utilizzano i giusti presidi, quindi è molto più difficile diffondere il virus. In ogni caso attendiamo l’esito di tutti i tamponi per essere tranquilli. Il virus c’è ancora e non bisogna abbassare la guardia».