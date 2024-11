L’Azienda sanitaria intende individuare strutture in cui alloggiare positivi al Covid che non possono stare completamente isolati dai propri congiunti nelle proprie residenze

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha pubblicato una manifestazione di interesse per reperire strutture private ricettive, alberghiere, paralberghiere, e extra alberghiere, comprese strutture di accoglienza anche residenziali e organizzazioni non profit destinate ad ospitare soggetti Covid 19 positivi asintomatici dimessi da ospedale o da strutture socio sanitarie o da mantenere in isolamento. Il termine per partecipare alla manifestazione di interesse è fissato a dieci giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione, avvenuta il 12 novembre.

La finalità che si pone l’Asp di Catanzaro è quella di individuare strutture in cui far trascorrere la quarantena a soggetti positivi che non possono stare completamente isolati dai propri congiunti nelle proprie residenze o ai pazienti dimessi dagli ospedali. Vari i requisiti richiesti dal bando dell’Asp di Catanzaro per partecipare: servizi alberghieri o residenziali da almeno 2/3 stelle, con camere singole con bagno autonomo attrezzato; pulizia e disinfezione giornaliera delle camere e delle aree comuni interne alla struttura; distribuzione giornaliera della colazione, pranzo e cena; fornitura e ritiro giornaliero di sacchetti per i rifiuti prodotti dagli alloggiati; fornitura di biancheria da letto e da bagno due volte alla settimana, con lavaggio di biancheria sporca; fornitura di saponi da bagno e carta igienica secondo le necessità; sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente. L'importo giornaliero per un ospite del Covid Hotel è di 40 euro (più Iva) per un massimo di cento persone distribuite anche su più strutture.