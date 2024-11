Ne beneficeranno circa 23mila pensionati, di età pari o superiore a 75 anni. Ecco come fare per richiedere il servizio

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza coronavirus. È quanto previsto da una convenzione sottoscritta da Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri.

Coinvolti 23mila pensionati

Il provvedimento interesserà circa 23mila pensionati. Il servizio, infatti, non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

Come funziona

È necessario che chi voglia beneficiare del servizio faccia richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I carabinieri si recheranno dunque presso gli sportelli degli uffici postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle a domicilio. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei carabinieri per avere maggiori informazioni.