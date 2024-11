È la terza vittima dall'inizio della pandemia per la città del Pollino. Era ricoverata all'ospedale Annunziata

Un nuovo decesso da Coronavirus per la città di Castrovillari. Si tratta di una donna di ottantasette anni ricoverata all'Annunziata di Cosenza dove era stata trasferita in seguito all'aggravvarsi del quadro clinico dopo aver accertato la positività al Covid 19. Stamane la triste notizie che fa salire a tre il bilancio delle vittime accertate per la città del Pollino.

Il primo decesso era avvenuto sempre a Cosenza presso il reparto di Terapia intensiva del nosocomio bruzio ed aveva riguardato un uomo di 65 anni che si era sottoposto ad alcune terapie riabilitative in seguito ad un intervento chiururgico. La seconda vittima era invece un ottantenne deceduto sempre presso la terapia intensiva dell'ospedale cosentino. Profonda la vicinanza dell'amministrazione comunale nei confronti della famiglia dell'anziana donna.