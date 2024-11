L'area del Pollino piange una nuova vittima a causa del Coronavirus. Ad essere toccata dal lutto questa volta è la comunità di Saracena. L'uomo di settantuno anni, il terzo contagio in ordine di tempo della comunità guidata dal Sindaco Renzo Russo, era stato ricoverato dodici giorni fa presso l'ospedale di Cosenza. Era finito da subito nel reparto di terapia intensiva dove era tutt'ora ricoverato intubato a causa delle condizioni ritenute critiche.



Il quadro clinico si sarebbe aggravato nelle ultime ore ed avrebbe determinato il decesso dell'uomo molto conosciuto e ben voluto nella piccola comunità dell'entroterra del Pollino. Per Saracena è la prima vittima dall'inizio della pandemia. Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono state espresse dall'amministrazione comunale per un lutto che colpisce nel profondo tutta la cittadina.