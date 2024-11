Chiuso provvisoriamente il Comune di Vaccarizzo per l’avvio e il completamento dell’attività di sanificazione. Un ex amministratore, abitualmente frequentante la casa comunale ha contratto il coronavirus ed è stato sottoposto in isolamento a partire da ieri, in quarantena domiciliare.



Da qui il provvedimento assunto, in queste ore, dal sindaco Antonio Pomillo che ha emesso una apposita ordinanza. Attivate, nel frattempo, tutte le misure precauzionali di tracciabilità sui familiari e chiunque sia entrato in contatto con lui.