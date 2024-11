Nuova vittima del coronavirus in provincia di Catanzaro: si tratta di un cittadino di Soveria Mannelli, deceduto nella notte. Lo rende noto il sindaco, Leonardo Sirianni, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Soveria Mannelli.

Nell’avviso del sindaco Sirianni si esprime «il cordoglio per il triste avvenimento» e «si raccomanda a tutti coloro che sono venuti in contatto nei giorni e nelle ore precedenti con il defunto, a tutela della salute dei cittadini, di contattare il proprio medico curante per le indicazioni da osservare; effettuare, nell’attesa, isolamento volontario fiduciario domiciliare». Con quello odierno sono 40 i decessi per coronavirus in provincia di Catanzaro dall’inizio dell’emergenza Covid 19.