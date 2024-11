Un nuovo caso a Belvedere Marittimo e uno a Cetraro. Sono questi i numeri che riporta il bollettino ufficiale dell'Asp di Cosenza e che, per il momento, consente alle rispettive comunità di tirare un sospiro di sollievo. Intanto a Diamante, dove i casi sono 5, il sindaco Ernesto Magorno in via precauzionale chiude gli asili, le scuole elementari e le scuole medie del territorio comunale. Secondo la versione ufficiale, alcuni studenti sarebbero venuti in contatto nelle ore extrascolastiche con dei coetanei a rischio contagio.

Il focolaio di Belvedere Marittimo

Nella città di Vincenzo Cascini i casi frenano, almeno per oggi, aumentando di una sola unità, dopo il galoppo dei giorni passati che ha portato la somma dei contagiati a quota 27, di cui 3 attualmente si trovano ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza. Ad ogni modo, dopo quello della primavera scorsa, il primo cittadino belvederese sembra non abbia nessuna intenzione di decretare un altro lockdown, che di certo metterebbe nuovamente in ginocchio l'economia locale, già piegata da mesi durissimi. Per il momento il sindaco ha optato per la chiusura delle scuole medie e il divieto di gite scolastiche, feste, competizioni e sport di contatto, olte che confidare nel buon senso dei concittadini.

A Cetraro calma apparente?

Come per Belvedere, anche a Cetraro l'aumento dei casi (in tutto 9) potrebbe essere la conseguenza di baci e abbracci scambiati durante una cerimonia che si è tenuta un paio di settimana fa. Oggi i documenti ufficiali parlano di un solo nuovo caso di positività nella comunità di Ermanno Cennamo, ma in mattinata altre persone sono state sottoposte a tampone e soltanto l'esito del tampone potrà sciogliere il nodo. A Scalea, invece, il Covid ha concesso una tregua. Dopo giorni di controlli a tappeto e decine di ordinanze di quarantena, oggi il bollettino fa segnare lo stop. I casi, in totale, ad oggi sono 16.