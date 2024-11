Dottoressa in servizio all’ospedale di Serra San Bruno positiva al coronavirus e tamponi per tutti gli altri sanitari. È quanto disposto dall’Asp di Vibo Valentia dopo la scoperta del contagio da parte di una dottoressa residente nel Reggino ma in servizio al “San Bruno” di Serra. Oltre ai test diagnostici, è stata decisa anche la sanificazione dei locali dell’ospedale di Serra San Bruno. Si sta cercando in queste ore di ricostruire tutti i contatti avuti dalla dottoressa.