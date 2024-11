A confermarlo il sindaco Aldo Alessio. In corso approfondimenti per ricostruire la rete dei contatti avuti dal dipendente

Un operatore delle Dogane operante all’interno del Porto di Gioia Tauro è risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito questa sera il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, nel corso di una trasmissione sull’emittente TeleMia. Intervistato dai giornalisti, il primo cittadino ha riferito della positività di un operatore che lavora all’interno degli uffici delle Dogane dello scalo della Piana. È stato rimarcato come lo stesso non sia residente a Gioia Tauro.

La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità presenti all’interno del Porto di Gioia Tauro, al fine di evitare in modo radicale la possibile diffusione del virus all’interno dell’infrastruttura.