Si allarga la fascia del contagio a Cetraro, nelle ultime 24 ore il bilancio conta tre nuovi casi di positività al Covid-19.

Solo ieri il sindaco Ermanno Cennamo con un’ordinanza, la nº 60, aveva chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado fino alla giornata di sabato 24 ottobre, a causa della positività al test rapido di una donna residente, mamma di famiglia numerosa. Nella giornata di oggi sono stati effettuati i tamponi al personale docente entrato in contatto con gli eventuali studenti positivi. Per gli esiti bisognerà attendere fino a domani. Nel frattempo si aggiungono tre nuovi contagi, e tra questi c’è anche un giovane sedicenne.

Il sindaco è in stretto contatto con il dipartimento prevenzione dell’Asp insieme al Centro operativo comunale (Coc), convocato in questi minuti per predisporre tutte le quarantene del caso.