Salgono a sette le vittime in Italia per coronavirus. È morto all'ospedale Sant'Anna di Como il paziente trasferito dal Lodigiano nel fine settimana risultato positivo al tampone sul Coronavirus. L'uomo, 62 anni, residente a Castiglione d'Adda, già dializzato, presentava una serie di importanti patologie croniche pregresse. Aveva contratto il Covid-19 ed era stato trasferito nell'ospedale comasca nella notte tra venerdì e sabato. Lo si apprende da fonti ospedaliere confermate dalla Regione. Nel pomeriggio un ottantenne di Castiglione d'Adda risultato positivo al Coronavirus è morto all'ospedale Sacco di Milano. 222 i contagiati in Italia. Il maggior numero di registra in Lombardia.

Sempre nella giornata odierna si era diffusa la notizia della morte di un 84enne, ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo: era «una persona anziana con altre patologie», ha spiegato il presidente della Lombardia. Altra vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Landi, sempre in Lombardia. È morta, poi, agli Spedali civili di Brescia una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva al Coronavirus. La signora era una paziente oncologica con un quadro clinico era già compromesso.





LEGGI ANCHE: Coronavirus Calabria: la situazione, le notizie e tutti gli aggiornamenti





Al momento, dunque, si registrano 172 contagiati in Lombardia (comprese le vittime), 33 in Veneto, 17 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso). Dei 213 positivi, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare. In Veneto saliti a 32, contro i 27 di stamane, i casi confermati di coronavirus: si tratta di 24 pazienti del cluster di Vo' Euganeo, 4 casi di Mirano e 4 casi a Venezia.