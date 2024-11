Maria Grazia Vittimberga si trova in quarantena in attesa del tampone molecolare, annullati tutti gli appuntamenti in programma e rinviato il tavolo tecnico in questura

Nella mattinata odierna il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, è risultata positiva al tampone rapido faringeo per la ricerca del Covid, eseguito in seguito alla presenza di lievi sintomi. Al momento si trova in quarantena in attesa di essere sottoposta a tampone molecolare.

Tutti gli appuntamenti in programma nella giornata odierna e per i prossimi giorni sono stati annullati. Dal Comune, si invitano tutti coloro che hanno avuto contatti con lei negli ultimi giorni di recarsi presso il più vicino laboratorio per effettuare un test. E intanto, per precauzione, è rinviato anche il tavolo tecnico previsto per oggi pomeriggio in questura con i sindaci dei comuni più colpiti.