L'ordinanza firmata oggi da Alecci. Da domani e fino a nuove disposizioni lezioni in presenza sospese per materne, elementari e medie

Da domani, martedì 3 novembre tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Soverato resteranno chiuse fino a nuove disposizioni. È quanto prevede l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Ernesto Alecci che «preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi in città; sentita la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Soverato; ritenuto necessario, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ad alcuni alunni delle scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado, prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19», ha ritenuto opportuno sospendere le lezioni in presenza.

Misure necessarie per il primo cittadino dunque «ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, - si legge ancora nel provvedimento - impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica».