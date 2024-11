Questa mattina si è registrato un nuovo decesso al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro. Si tratta di uno degli ex degenti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Il numero delle vittime tra gli ex ospiti della rsa sale così a 19 anche se migliorano visibilmente le condizioni di salute di quasi tutti gli altri.

Aumenta insomma il numero di quelli potenzialmente dimissibili e che probabilmente non richiedendo più cure intensive potranno essere trasferiti in un'altra rsa. Nei giorni scorsi l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro si è fatta carico di ricercare tra le residenze sanitarie assistenziali accreditate con il sistema sanitario pubblico qualcuna disposibile ad accogliere 32 dei 49 anziani attualmente ricoverati al policlinico ma non in condizioni critiche.





La situazione complessiva nella provincia di Catanzaro è di 159 persone contagiate dal Covid 19, 7 guariti e 24 decessi tra cui 18 ex ospiti della casa di riposo di Chiaravalle (uno di essi era originario della provincia di Vibo Valentia).