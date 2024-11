Continua a salire il numero dei contagiati a Taurianova, nel Reggino. Nella giornata di oggi sono stati comunicati al sindaco Roy Biasi 8 nuovi casi di Covid-19. Il totale dei contagi in città sale a 131. Una situazione, quella che si è venuta a creare nella cittadina della piana di Gioia Tauro, che aveva spinto il sindaco Biasi nella giornata di ieri a prolungare la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale.

«Il Nucleo monitoraggio Covid, istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria - si legge nella bacheca del Comune - in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 5, ha comunicato i dati relativi alla diffusione del contagio da Sars-CoV2 nel territorio del nostro comune: Ad oggi i casi totali accertati di Covid-19 sono in totale 131, dei quali 95 nel centro urbano di Taurianova e contrade e 36 sulle frazioni di San Martino e Amato. I nuovi positivi di oggi sono 8, già compresi nel dato complessivo, e riguardano tutti cittadini residenti a Taurianova centro e contrade. Sempre ad oggi le persone delle quali è stata accertata la negativizzazione al virus sono in totale 10, per cui gli attuali positivi sono 121, dei quali 93 a Taurianova e contrade e 28 su San Martino e Amato».

«Alla luce del crescente numero di contagi si continua a raccomandare l'assoluta osservanza di tutte le misure idonee a contrastare l'ulteriore diffondersi del Virus. Utilizzare correttamente la mascherina, evitare qualsiasi forma di assembramento e rispettare il distanziamento interpersonale, assieme ad una frequente igienizzazione e sanificazione delle mani, sono accorgimenti semplici e che comportano poco sacrificio ma rimangono l'unica difesa attualmente disponibile, alla quale si invita a fare ricorso nell'interesse di tutti, specialmente dei soggetti più fragili».