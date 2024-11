Esito negativo per tutti i tamponi eseguiti nella giornata di ieri tra Nicotera e Pizzo Calabro in seguito alla segnalazione di un nuovo caso di contagio da coronavirus. A risultare positivo un docente dell'Istituto Nautico di Pizzo, residente nella frazione Marina di Nicotera. Per tale motivo fin da subito nei due comuni costieri sono scattate le procedure di sicurezza e prevenzione, con due équipe dell'Asl di Vibo che hanno avviato gli screening sul personale docente e non del Nautico e su tutte le persone entrate in contatto con l'insegnante.

«La fortuna ci arride ancora» ha esordito il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco sulla pagina Facebook dell'Amministrazione comunale. «Pochi minuti fa - ha spiegato - mi è stato comunicato, telefonicamente, che i tamponi eseguiti nella nostra città nella giornata di ieri sono stati tutti processati e grazie a Dio il risultato è stato per tutti negativo».

A Nicotera, dunque, si può tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Ieri sono stati effettuati circa 120 tamponi e anche oggi la macchina attivata dall'Asp per la campagna di prevenzione è attiva.

Buone notizie anche da Pizzo. Il dirigente scolastico Francesco Vinci conferma che i 68 tamponi eseguiti presso l'Istituto Nautico hanno dato tutti esito negativo. Qui tante erano le persone, tra docenti e non, venute a contatto con l'insegnante in almeno due occasioni, il 15 e il 16 giugno, quando si è riunita la commissione esaminatrice di cui egli stesso faceva parte. Circostanze che ieri avevano portato ad una temporanea sospensione degli esami di maturità.