È stato riscontrato un caso di positività al coronavirus a Sellia. La notizia è stata diffusa sui social dal sindaco Davide Zicchenella.

Proprio dalla sua pagina facebook, infatti, il primo cittadino ha precisato: «È stata già allertato l'Ufficio preposto Asp di Catanzaro nella persona della dott.ssa Nisticò che ho chiamato personalmente. La persona positiva – continua il sindaco - è in isolamento domiciliare. Negativo il marito al tampone. I familiari sono stati anch'essi posti in isolamento».

Al momento, fa sapere quindi Zicchenella, gli operatori sono al lavoro per ricostruire la catena del contagio e, nell’avvisare che divulgherà a breve una ordinanza per vietare assembramenti, il primo cittadini ha annunciato: «Da oggi tutte le funzioni religiose saranno a porte chiuse. Tutti i contatti diretti con la positiva saranno nelle prossime ore chiamati per effettuare tampone e porsi in isolamento. Supereremo questo difficile momento».