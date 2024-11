Mancata sanificazione delle cabine per come prevede invece un’ordinanza della Regione Calabria in tema di misure anti-coronavirus. Per tale motivo in serata la polizia municipale di Vibo Valentia e il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp hanno chiuso a Vibo la ruota panoramica installata pochi giorni fa in piazza municipio.

La violazione contestata quella prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza della Regione Calabria (Santelli) numero 51 del 13 giugno scorso. Per i titolari della ruota panoramica è quindi scattata una multa e, quale sanzione accessoria obbligatoria prevista dall’art. 14 della stessa ordinanza regionale, la chiusura per cinque giorni della ruota panoramica in attesa della sanificazione delle cabine onde prevenire possibili contagi da Covid-19.