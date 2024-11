La scoperta effettuata dai Vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio. Indagano i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio quella di suicidio

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’auto, una fiat 500, in fiamme a Soverato in via Panoramica. Ad intervenire nel corso della notte i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che hanno domato il rogo facendo la terribile scoperta. Il corpo rinvenuto nella vettura lato guida. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Soverato. Tra le ipotesi al vaglio quella di suicidio.