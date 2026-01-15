La droga, suddivisa in 40 panetti dal peso di circa 50 grammi ciascuno, era nascosta all’interno dell’auto. Durante una perquisizione nella sua abitazione i finanzieri hanno scoperto altri due chili di sostanza stupefacente. Il valore della droga sequestrata è stimato in circa 40mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Messina, con la collaborazione della guardia di finanza di Reggio Calabria, hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato il corriere che li trasportava durante un controllo agli imbarcaderi. La droga, suddivisa in 40 panetti dal peso di circa 50 grammi ciascuno, era nascosta nell'intercapedine dell'auto che guidava, tra il tettuccio e il rivestimento interno della vettura. A permettere il ritrovamento della sostanza stupefacente è stato il fiuto del cane Lord.

Visti i precedenti dell'uomo militari delle Fiamme gialle della compagnia di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), competenti per territorio, hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati trovati altri due chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti riportanti lo stesso logo di quelli intercettati a Messina, ossia la bandiera della Spagna. Il valore della droga sequestrata è stimato in circa 40mila euro. L'indagato dopo l'arresto è stato condotto nella casa circondariale di Gazzi.