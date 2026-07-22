Assolta dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, l’ex sindaco di Cariati e attuale Consigliere regionale Filomena Greco, unitamente ad assessori della sua giunta comunale, portati a giudizio assieme a sindaco e assessori che sono loro succeduti, dalla Procura per presunto danno erariale di complessivi 269.607,13 euro per la mancata utilizzazione, gestione e custodia degli impianti sportivi realizzati con risorse pubbliche in località Varco nel territorio comunale.

La Corte ha accolto l’eccezione di nullità formulata dall’avvocato Alfredo Gualtieri, del Foro di Catanzaro, nell’interesse di Filomena Greco, Antonio Arcuri, Paola Apa, Ines Scalioti, Rosaria Bianco ed estesa, in parte, anche ai convenuti Fiorenzo Bevacqua, Maria Elena Ciccopiedi e Sergio Salvati.

Ha, invece, accolto la domanda della Procura, sia pure in parte, e condannato Cataldo Minò ad euro 17.556,50, Francesco Cicciù ad euro 5.852,17, Maria Crescente ad euro 5.852,17, oltre interessi, rivalutazione e spese.