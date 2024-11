Inchiesta “Sant'Anna”, spicca l'assoluzione di Domenico Bellocco. Vent'anni a Umberto Bellocco

Quattro assoluzioni piene, diverse rideterminazioni e qualche conferma di condanna. Così ha deciso pochi minuti fa, la Corte d’Appello di Reggio Calabria in merito al processo “Sant’Anna” che vede alla sbarra alcuni presunti esponenti della potente cosca Bellocco di Rosarno. Spicca su tutte l’assoluzione di Domenico Bellocco che, in primo grado, aveva avuto 10 anni e 8 mesi di reclusione. Per il boss Umberto Bellocco, invece, arriva il riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze di condanna, portando la decisione a complessivi 20 anni di reclusione. Assolti da tutte le accuse poi Francesco Oliveri, Antonella Bruzzese e Domenico Corrao.

La genesi dell'inchiesta

Con l’operazione “Sant’Anna”, la Dda di Reggio Calabria mise insieme due distinti procedimenti, iniziati in due periodi differenti: un primo, fra il settembre 2012 e l’ottobre 2013, finalizzato alla cattura dell’allora latitante Giuseppe Pesce “testuni”, reggente del clan Pesce dopo la cattura del fratello Francesco. Numerosi furono i soggetti individuati come favoreggiatori del latitante. Un secondo procedimento, invece, nacque fra gennaio e giugno 2014 e riguardò Umberto Bellocco, suocero di Giuseppe Pesce, nonché altri presunti affiliati.

La sentenza d'appello

Questa, nel dettaglio, la decisione della Corte d’Appello:

Salvatore Barone 9 anni (13 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado)

Domenico Bellocco assolto (10 anni e 8 mesi di reclusione in primo grado)

Umberto Bellocco 20 anni in continuazione con precedenti sentenze (18 anni di reclusione in primo grado)

Giuseppe Ciraolo 7 anni e 4 mesi (9 anni e 4 mesi di reclusione)

Michele Forte 6 anni e 3 mesi (8 anni e 4 mesi di reclusione)

Elvira Messina 6 anni e 3 mesi (11 anni di reclusione)

Francesco Oliveri assolto (9 anni e 4 mesi di reclusione)

Umberto Emanuele Oliveri 6 anni (13 anni e 8 mesi di reclusione)

Antonella Bartolo 2 anni, 2 mesi, 20 giorni (2 anni e 8 mesi e 10 giorni di reclusione) Rosanna Bartolo 2 anni, 2 mesi, 20 giorni (2 anni e 4 mesi di reclusione)

Domenico Bartolo conferma (1 anni e 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa)

Antonella Bruzzese assolta (1 anni e 9 mesi e 10 giorni di reclusione)

Domenico Corrao assolto (2 anni e 8 mesi e 10 giorni di reclusione)

Mercurio Cimato conferma (1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa)

Massimo Paladino conferma (1 anno e 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa)

Sergio Biagio conferma (2 anni di reclusione, pena sospesa)

Salvatore Zangari conferma (1 anno e 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa)

Giorgio Antonio Seminara conferma (1 anno e 9 mesi di reclusione, pena sospesa)

Consolato Minniti