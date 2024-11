Il provvedimento emesso dalla Procura è stato notificato dalla guardia di finanza

La guardia di finanza di Cosenza ha effettuato un maxi sequestro di beni nei confronti di un noto imprenditore - Antonio Ioele - operante nel settore della vendita di automobili, e dei suoi familiari, per un ammontare complessivo di oltre 22 milioni di euro, in esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai sensi della normativa Antimafia. I particolari saranno resi noti nella mattinata di oggi, in una conferenza stampa convocata alla procura di Cosenza, alla quale interverranno il procuratore capo Mario Spagnuolo ed il comandante provinciale delle fiamme gialle Marco Grazioli.