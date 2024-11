Vertiginoso aumento di positivi al coronavirus sullo jonio: ben 65 nella sola giornata di oggi. E di questi 58 nella sola città di Corigliano-Rossano. La crescita dei casi sta provocando non poche criticità al sistema sanitario. I tamponi sono stati refertati prevalentemente tra ieri e oggi, nei laboratori di Cosenza e Rossano. Parte dei contagiati sono legati da rapporti parentali.

In queste ore, molti pazienti Covid alcuni dei quali di Corigliano-Rossano sostano nella tenda pre-triage all’Annunziata di Cosenza, per carenza di posti. Da messaggi inviati dagli stessi pazienti ad amici e parenti, vi sono almeno 25 pazienti, al freddo, in attesa di ricovero. Nelle tensostrutture vi sarebbero due stufe a gettito di aria calda non sufficienti a riscaldare l’intero ambiente.