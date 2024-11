L'arma finta era una fedele riproduzione di quelle in dotazione alle forze dell'ordine. Il giovane è accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale: condotto in caserma, avrebbe reagito spintonando i carabinieri

Doveva essere ai domiciliari ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre camminava in centro con addosso una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Un 25enne di Cosenza è stato arrestato con l'accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato trovato dai militari al di fuori della propria abitazione nonostante gli fosse stata applicata la misura cautelare. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso dell'arma giocattolo fedele riproduzione di quella in dotazione alle forze di polizia. Condotto in caserma, il venticinquenne ha reagito opponendo resistenza e spintonando i carabinieri. È stato posto nuovamente ai domiciliari.