Un giovane 27enne è stato trovato senza vita nella sua stanza davanti al pc. Domani l'autopsia

Un giovane di 27 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Amendolara, nel cosentino. Vincenzo Depalo, figlio di un brigadiere in pensione, è stato trovato cadavere nella sua stanza davanti al pc. Sabato sera, il ventisettenne era rimasto solo in casa mentre genitori si erano recati a Camigliatello silano per un raduno dell'Anc. Il papà ha provato più volte a contattare il ragazzo ma non ha avuto nessuna risposta. In serata i genitori, preoccupati per non aver avuto notizie del figlio, avvisano amici e parenti che, con l'aiuto dei carabinier, entrano in casa e trovano il giovane senza vita, seduto alla scrivania della sua camera. Il corpo di Vincenzo è stato trasferito presso la sala mortuaria dell'ex ospedale di Trebisacce, sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.