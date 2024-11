Il leader del Movimento Diritti Civili rivolge un appello ai giudici del Tribunale di Cosenza auspicando per l’anziano uomo “una soluzione dignitosa che gli consenta di poter continuare a rimanere nella sua casa dove vive da 70 anni”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sul caso umano, reso noto oggi dalla "Gazzetta del Sud", dell'anziano 98enne, reduce della campagna di Russia del 1941, che sta per essere sfrattato dalla sua casa di Cosenza dove ha vissuto per 70 anni.

Corbelli rivolge un appello ai giudici del Tribunale di Cosenza e alla stessa controparte di quest'anziano, auspicando "una soluzione dignitosa e umana per questo poveruomo, che gli consenta di poter, come e' suo desiderio, continuare a rimanere nella sua casa dove vive da 70 anni.

Vorrei rivolgere un appello ai giudici del Tribunale di Cosenza, anche se - dice Corbelli - avrei più di un motivo per non avere alcuna fiducia nel Palazzo di Giustizia cosentino. Ma di fronte al dramma di quell'anziano 98enne che, come ha reso noto oggi la Gazzetta del Sud, sta per essere sfrattato, dimentico tutto, ogni ingiustizia, e rivolgo un appello ai giudici, continuando ad avere fiducia nella Giustizia. In quella giusta e umana, che non può non considerare il caso umano di questo uomo di 98 anni, che tra pochi giorni dovrà lasciare quella casa dove ha vissuto per 70 anni. Non conosco quest'uomo, ne' la controparte, la figliastra, che ha venduto l'immobile e gli ha chiesto e intimato di lasciare la casa. Rispetto tutti naturalmente. Ma considero questo sfratto - aggiunge - decretato dal Tribunale di Cosenza ed esecutivo tra una settimana, a partire dal prossimo 26 ottobre, una grande ingiustizia che chiedo venga assolutamente scongiurata".