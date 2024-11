La donna è stata trasportata all'ospedale Annunziata in gravi condizioni

Grave fatto di sangue questa notte a Cosenza. Secondo una prima ricostruzione che però è in attesa di riscontri certi un uomo al culmine di una lite avrebbe colpito con uno o più fendenti la madre che è stata prima soccorsa e poi ricoverata all’ospedale Annunziata in gravissime condizioni. L’episodio accaduto in un appartamento ubicato nel quartiere di Via Panebianco.

Pare che alla base del gravissimo gesto ci siano rapporti burrascosi tra i due con frequenti litigi, l’ultimo poi degenerato.

Francesco Pirillo