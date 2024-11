Due persone, un senegalese e un somalo, sono state arrestate dalla Polizia a Cosenza per aver perpetrato una rapina ai danni di due giovani, in Via XXIV Maggio. I due, dopo aver avvicinato le vittime, le hanno aggredite riuscendo a sottrarre loro un portafoglio ed un telefono cellulare.

Subito dopo, uno dei due giovani aggrediti ha chiamato il 113, richiedendo l’intervento della Polizia e fornendo la descrizione dei rapinatori. Prontamente intervenuti sul posto, gli agenti hanno rintracciato a poca distanza i due malviventi in fuga, fermati e sottoposti a perquisizione personale.

