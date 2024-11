Ubriaco alla guida aveva provocato un incidente stradale a Cosenza in Via Siniscalchi. Quando sono giunti gli agenti della municipale per i rilievi, l'uomo li ha aggrediti, costringendo la polizia locale a chiedere supporto ad una volante della questura. Protagonista della vicenda un 54enne, S.D. nei cui confronti il gip del tribunale ha emesso una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. In preda ai fumi dell'alcol l'uomo ha anche sferrato una testata ad un amico mentre questi tentava di calmarlo.