Disagi alla circolazione nel centro di Cosenza per un tamponamento lungo Viale della Repubblica, nei pressi dell'obitorio dell'ospedale dell'Annunziata. Ad impattare una Peugeot ed una Toyota. Nello scontro una ragazza è rimasta ferita in maniera non grave.

Senso unico ignorato

Secondo quanto si è appreso, uno dei due veicoli procedeva contromano. Il traffico è rimasto per diverso tempo bloccato per consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi ed alla Deam Sud di rimuovere le auto e ripristinare la carreggiata.