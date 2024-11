Poco chiara la versione dei genitori. In corso le indagini per approfondire l'accaduto

La polizia di Cosenza indaga sulle circostanze per le quali un bambino di poco meno di un anno è finito in terapia intensiva all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dopo aver ingerito dei cannabinoidi, probabilmente hashish. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso, i genitori avrebbero raccontato ai sanitari che il piccolo avrebbe trovato la sostanza proibita mentre erano a passeggio in un parco cittadino, e che l’avrebbe ingerita inavvertitamente. I medici hanno proceduto immediatamente al ricovero, allertando gli agenti della questura. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno ascoltato la versione dei genitori, uno dei quali secondo quanto si è appreso, sarebbe segnalato come assuntore di stupefacenti. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 novembre. Sono in corso le indagini per approfondire l’accaduto.